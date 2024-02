Inala sostanze tossiche, giovane operaio in ospedale

Ancora un incidente sul lavoro a Genova. Un giovane operaio di 24 anni è rimasto intossicato dopo aver inalato sostanze tossiche all'interno di una ditta in via Adamoli in val Bisagno.

A dare l'allarme sono stati i colleghi intorno alle 10 di lunedì 19 febbraio 2024. Come da prassi in questi casi, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto, in codice rosso, automedica Golf 3 e un'ambulanza della Pubblica assistenza Molassana.

Il giovane è stato visitato sul posto e valutato da codice giallo. Così è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.