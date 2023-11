Malore mentre lavora sul tetto: muore operaio di 48 anni

Malore fatale per un uomo di 48 anni che stava lavorando sul tetto di una casa in salita della Chiappa, nella zona sopra via Piacenza e via Lodi in Val Bisagno. È successo intorno alle ore 11:30 di sabato 18 novembre 2023, l'uomo ha avuto un arresto cardiaco durante un intervento di edlizia acrobatica.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e l'ambulanza 205 della Croce Verde San Gottardo, vista la zona impervia è stato anche utilizzato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per calare l'equipe medica direttamente sul tetto dell'abitazione. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per oltre un'ora, anche durante il trasporto all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato constatato il decesso. L'uomo non è caduto dal tetto, ma è stato stroncato da un infarto, è arrivato al pronto soccorso con ancora l'imbragatura addosso.

In salita della Chiappa sono intervenute anche le forze dell'ordine per i necessari accertamenti.