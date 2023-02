Operaio Ansaldo ferito sul lavoro: "Peggioramento, è stato operato"

Simone Bonori è stato operato al San Martino. L'operaio 36enne di Ansaldo Energia era rimasto ferito in un incidente sul lavoro lo scorso martedì 21 febbraio, colpito alla testa da un pezzo di metallo da 200 chilogrammi che si era staccato da un tornio mentre stava lavorando in fabbrica.

La direzione sanitaria dell'ospedale spiega: "Nella tarda serata di ieri (sabato 25 febbraio, ndr) il 36enne è stato sottoposto dall’equipe diretta dal professor Gianluigi Zona a intervento neurochirurgico dato il peggioramento delle condizioni cliniche. Sempre sedato, è ora nuovamente ricoverato nella Rianimazione M3 del Monoblocco diretta dal professor Paolo Pelosi".

Nella mattinata di sabato una delegazione di lavoratori di Ansaldo Energia si era recata proprio al San Martino per stringersi attorno al collega. Gli operai hanno mostrato uno striscione con scritto: "Simone siamo tutti con te", mercoledì erano anche scesi in strada in segno di solidarietà con un corteo dalla fabbrica fino alla rotonda della Fiumara e ritorno.