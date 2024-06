"Sfrattati dopo la denuncia", gli operai di S.P.Im. saranno ospitati in albergo

Saranno ospitati in hotel gli operai sfrattati mercoledì mattina dall'alloggio di S.P.Im., la società partecipata al 100% del Comune di Genova, impegnata nel ripristino delle case popolari. Dopo le polemiche, giovedì pomeriggio c'è stato un incontro chiarificatore in Comune al quale hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, la neo amministratrice unica di S.P.Im. Elisabetta Calvi, Federico Pezzoli di Fillea Cgil, gli avvocati e le aziende coinvolte nell'appalto di piazza Pestarino a San Teodoro.

"Siamo molto soddisfatti perché è passato il principio che quello che è successo sia inaccettabile", commenta Pezzoli a GenovaToday.

Gli operai erano stati sfrattati in seguito a una serie di denunce presentate per le condizioni fatiscenti dell'alloggio e per la mancata retribuzione. Dei circa venti inzialmente coinvolti, solo tre sono rimasti. Ad andare in hotel saranno due di loro. Per gli altri è aperta la partita sulle mensilità e sulla cassa edile ancora da ricevere. "Il nostro avvocato Massimo Fichera la settimana prossima incontrerà S.P.Im. per gli stipendi arretrati. C'è anche l'impegno per la collocazione futura di almeno uno degli operai rimasti", spiega Pezzoli.

Serbelloni, l'impresa che in subappalto aveva ottenuto i lavori nel cantiere di San Teodoro non farà più parte di S.P.Im. "Resta il tema dei subappalti, ma alla luce dell'incontro di ieri ringraziamo doverosamente il vicesindaco Piciocchi e l'amministratrice unica di S.P.Im. Calvi per l'impegno", conclude il sindacalista.

La nota del Comune

Si è svolto ieri l’incontro tra S.P.Im. S.p.A., Comune di Genova e sindacati per analizzare il caso degli operai impiegati nel cantiere di ristrutturazione di 72 appartamenti, i cui lavori sono stati affidati al Consorzio Ventimaggio, che lamentavano una situazione di disagio abitativo a San Teodoro.

Pur ribadendo il ruolo di committente dei lavori, S.P.Im. ha voluto farsi carico immediatamente di una sistemazione più consona per le due persone coinvolte nella vicenda. I lavori erano stati affidati dalla SUAC del Comune di Genova, nell’ambito della convenzione con S.P.Im., al Consorzio Ventimaggio, che ha individuato la PMM (sua consorziata di Milano) come ditta esecutrice dei lavori. La ditta Serbelloni Group, con la quale S.P.Im. non ha alcun rapporto contrattuale, aveva provveduto a distaccare del personale, da essa assunto, alla ditta PMM operante nel cantiere, con accordi interni estranei a S.P.Im.

“In accordo con il vicesindaco Piciocchi e in ottemperanza alle regole comunali che permettono di intervenire in via emergenziale per alcuni giorni – spiega l’amministratore unico di S.P.Im., Elisabetta Calvi – i due operai saranno ospitati a spese della nostra società fino a martedì prossimo in un hotel a tre stelle per garantire loro una situazione di maggior comfort.

Oggi, in un clima certamente più sereno, hanno riconsegnato le chiavi dell’appartamento e recuperato gli effetti personali. Ci auguriamo che il problema del pagamento arretrato di alcuni stipendi precedenti, nell’ambito di contratti regolari, venga risolto al più presto dalle imprese alle quali sono stati affidati i lavori”.

S.P.Im., nei propri appalti, sovraintende e vigila costantemente sull'osservanza degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.