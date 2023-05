Ansaldo, 17 lavoratori denunciati dopo la manifestazione dello scorso ottobre

Diciassette lavoratori denunciati dalla procura della Repubblica in seguito alle manifestazioni per la difesa di Ansaldo Energia il 12 e 13 ottobre scorsi, le giornate in cui gli operai, tra le altre cose, occuparono anche l'aeroporto Cristoforo Colombo. Ma i sindacati, che hanno diffuso la notizia, non ci stanno: "Nessuna denuncia potrà bloccare le lotte dei lavoratori".

Tra i lavoratori denunciati, ci sono anche il coordinatore aziendale della Fiom e della Fim: "Ne prendiamo atto - commentano le segreterie genovesi dei sindacati - e rileviamo che in Italia, definita 'fondata sul lavoro' dall'articolo 1 della Costituzione, vengono denunciati per manifestazioni pacifiche lavoratori in lotta per evitare il fallimento della propria azienda e per difendere il proprio posto di lavoro".

"Va da sè - concludono Fiom e Fim Genova - che nessuna denuncia potrà bloccare le lotte dei lavoratori, a volte necessarie, per far ascoltare la loro voce e per la difesa delle loro condizioni".