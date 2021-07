Vaccini senza prenotazione anche a San Benigno dopo l'assalto alla Fiera

Sono stati in totale 3.689 i vaccini somministrati in occasione dell'open night di mercoledì 21 luglio 2021 nelle cinque Asl della Liguria: 1.650 le prime dosi e 2.039 le seconde dosi ricevute in anticipo. A Genova, visto il grande afflusso della prima giornata, raddoppiano gli hub dove sarà possibile presentarsi: vaccini senza prenotazione alla Fiera e anche a San Benigno.

In Asl1 le somministrazioni sono iniziate alle ore 19 terminando venti minuti dopo la mezzanotte con 472 vaccini (prime dosi 343, di cui 341 Pfizer e 2 Moderna, seconde dosi 129 di cui 115 Pfizer e 14 moderna), in Asl2 sono stati somministrati 674 vaccini (231 prima dose, 443 seconda dose. Circa 200 che non hanno potuto vaccinarsi, sono prenotati per oggi), in Asl 3 sono stati somministrati 1.247 vaccini (519 prime dosi e 726 seconde dosi), in Asl4 i vaccinati sono stati 600 (237 prime dosi, 363 seconde dosi), in Asl5 sono stati somministrati 698 vaccini (320 prime dosi e 378 seconde dosi).

"La terza Open Night (la prima della settimana) organizzata da Regione Liguria per la somministrazione senza prenotazione delle prime e seconde dosi del vaccino anti Covid-19 si è rivelata un altro grande successo - ha detto il presidente della Regione Toti - ed è una risposta importante che ci consente di andare nella giusta direzione per la lotta al coronavirus. Sono convinto che anche nelle serate di oggi e domani i liguri aderiranno alla campagna vaccinale, unica arma per sconfiggere definitivamente il virius".

Calendario open night prime e seconde dosi 22/23 luglio