Diretta a Genova la nave Open Arms con 63 migranti salvati in mare

Dopo la Geo Barents, sbarcata il 16 dicembre con 36 migranti, un'altra nave sta viaggiando verso Genova con a bordo 63 persone soccorse in mare. Si tratta della Open Arms, imbarcazione dell'organizzazione che dal 2015 è attiva con operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo.

Come Medici Senza Frontiere anche Open Arms polemizza sulla scelta della destinazione, come si legge sui social: "Il porto assegnato è quello di Genova. Seicento miglia di distanza per quattro giorni di navigazione. Una sofferenza inutile per le persone a bordo e una politica che non ha più rispetto per gli esseri umani né per la vita di chi è vulnerabile".

A bordo ci sono 63 persone, tra cui due donne, una è anche incinta, e due bambini. Nell'immagine sotto la cartina postata da Open Arms su Facebook, che mostra la maggiore distanza del porto di Genova rispetto alle coste della Sicilia.