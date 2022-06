Festa della Repubblica tra onorificenze, 'Palazzi svelati' e fuochi d'artificio

Cerimonia per la Festa della Repubblica in piazza Matteotti a Genova, con le istituzioni civili, militari e religiose per celebrare il 76esimo anniversario del referendum che cambiò forma di governo al nostro Paese.

Il prefetto di Genova Renato Franceschelli, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose ha passato in rassegna lo schieramento della compagnia d’onore in armi, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica a otto persone. Si tratta di Claudio Puppo (vice presidente nazionale associazione Anglat), Massimo Bisca (presidente provinciale Anpi Genova), Claudio Borzone (capo reparto corpo nazionale vigili del fuoco, capo distaccamento Genova Est), Gabriella Bruzzone (vice prefetto della Prefettura di Genova), Filippo Inserra (sottufficiale dell'esercito), Cosimo Orlando (ufficiale dell'esercito), Dino Passano (capo squadra esperto del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) e Stefano Piccolo (vice prefetto della Prefettura di Genova).

Il prefetto ha consegnato, inoltre, la Medaglia d’Onore conferita ai cittadini italiani - sia militari che civili - deportati o internati nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Le medaglie quest'anno sono concesse alla memoria dei deportati: Attilio Aportis, Colombo Bursani, Massimo Delfante, Matteo Pietro Ivaldi.

"Una bella cerimonia - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - che quest’anno torna finalmente nella sede storica di piazza Matteotti, anche questa volta la vicinanza con le persone ci sottolinea che è cambiato il clima rispetto ai due anni che abbiamo passato chiusi per la pandemia non potendo svolgere quei riti civili che ci ricordano la nostra storia e i nostri valori. La Festa della Repubblica è importante: spesso, non come gli amici francesi, ci rivolgiamo al nostro Stato con altri termini, il Paese, le Istituzioni: credo che usare di più il termine 'Repubblica' sia qualcosa di importante perché riguarda tutti noi, il governo e i diritti e per questo noi come Regione Liguria oggi regaliamo ai cittadini che visiteranno il nostro palazzo la Costituzione della Repubblica Italiana, che resta la Carta che ci unisce tutti e che guida la nostra strada".

In occasione della Festa della Repubblica Regione Liguria partecipa oggi all’iniziativa Palazzi Svelati con l’apertura straordinaria fino alle 18.30 della propria sede in Piazza De Ferrari dove, nell’ufficio del presidente, è esposto e visibile il dipinto di Pieter Paul Rubens 'La carità di Rodolfo I d’Asburgo' appartenuto alla famiglia di Winston Churchill. Ai numerosi visitatori, in coda da questa mattina, viene donata una copia della Costituzione.

E questa sera, sempre nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, dalle 22 in Piazza De Ferrari si svolgerà lo spettacolo 'Canzoni d’Italia': luci, musica e fuochi d’artificio dal palazzo di Regione Liguria, con un omaggio alla grande tradizione del cantautorato attraverso un medley di 'Il pescatore' di Fabrizio De Andrè, 'La mia banda suona il rock' di Ivano Fossati, 'Sapore di sale' di Gino Paoli e 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri. Lo spettacolo proseguirà con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, un brano per decennio dagli anni ’50 ad oggi. Sulla facciata del palazzo, in videomapping, immagini evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare la piazza. Ai presenti verranno distribuiti i testi delle canzoni. A chiudere l’iniziativa, l’Inno d’Italia.

I 'Palazzi svelati'

