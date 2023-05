Ondate di calore, Genova tra le città monitorate

Anche Genova si prepara ad affrontare l'estate con la ripartenza del Piano Caldo, iniziativa volta a prevenire gli effetti dannosi delle alte temperature sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili.

Il sistema operativo sulle ondate di calore è stato attivato in 27 città italiane: Genova, appunto, e poi Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In questo modo si potranno individuare quotidianamente le condizioni meteorologiche a rischio per la salute, con particolare attenzione verso gli anziani, i malati cronici, i bambini e le donne in gravidanza.

Il dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio elaborerà i bollettini sulle ondate di calore nell'ambito del Sistema Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, coordinato dal Ministero della Salute. Questi bollettini saranno pubblicati regolarmente dal lunedì al venerdì, da metà maggio a metà settembre.

Il Piano Caldo è uno strumento per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini durante i periodi di calura estiva. Grazie a questo sistema di monitoraggio, verranno adottate misure di prevenzione mirate al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore, con particolare attenzione verso le fasce di popolazione più vulnerabili.

L'obiettivo principale è quello di garantire una risposta efficace e tempestiva alle condizioni meteo-climatiche estreme, proteggendo la salute delle persone e riducendo al minimo l'impatto negativo delle alte temperature.