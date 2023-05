Uccisa a coltellate a Cassino, la vittima viveva a Genova

È stata uccisa con una dozzina di coltellate a Cassino, provincia di Frosinone, Yirelis Pena Santana, una 34enne dominicana che viveva a Genova e da poco tempo si era trasferita nel Lazio dopo un periodo a Vercelli. Come spiega Today.it a 48 ore dal delitto, avvenuto sabato 27 maggio 2023, gli investigatori del commissariato di Cassino e della squadra mobile di Frosinone hanno fermato una persona, sospettata di essere l'assassino. Si tratta di un uomo di mezza età, titolare di una piccola impresa agricola, residente alla periferia di Cassino: è stato rintracciato e bloccato nella sua abitazione in località San Lorenzo, a poca distanza dalla caserma dell'esercito. Per lunghe ore la polizia ha passato al setaccio i terreni a ridosso della casa. Si cerca l'arma del delitto, potrebbe essere stata sotterrata nei campi. A indirizzare in modo decisivo e preciso le indagini nel pomeriggio di domenica sarebbe stata una traccia lasciata dall'assassino sul luogo dell'omicidio.

Yirelis Pena Santana era stata trovata morta in camera da letto, in pigiama: potrebbe aver aperto all'assassino perché la porta d'ingresso non mostrava segni di effrazione. Dalla stanza, da una prima verifica, non mancavano oggetti di valore e denaro e questo lascia pensare che non si sia trattato di una rapina finita. Tutte le ipotesi sul movente dell'omicidio restano però in piedi, si indaga nel mondo della prostituzione. La polizia ha identificato gli annunci sui siti di incontri che la donna aveva pubblicato su vari social network. L'assassino sembra essersi accanito sulla donna con violenza prolungata al volto e al collo.

A trovarla senza vita sabato, poco prima delle 14, era stato il vicino di casa che ha immediatamente dato l'allarme. Come riporta Angela Nicoletti su FrosinoneToday, un centinaio le tracce rinvenute nella stanza da letto e in casa della giovane e che ora dovranno essere analizzate nei laboratori del Ris. Gli esperti della polizia scientifica hanno isolato residui di Dna. Lungo le scale che portano all'appartamento non è stata trovata traccia di sangue (tranne una microscopica immediatamente repertata) perché l'omicida si è ripulito sulla scena del crimine utilizzando materiale trovato in casa.

Fonte: Today.it