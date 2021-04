Omicidio e violenza sessuale: arrestati medico e “santone” dell'entroterra

Omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapace: sono le accuse, pesantissime, per cui sono stati arrestati un chirurgo, dirigente di Chirurgia generale di un ospedale del Bresciano, e il titolare di un centro olistico e agriturismo nell’entroterra genovese.

I carabinieri del comando provincia di Genova hanno fatto scattare un blitz all’alba di martedì eseguendo il provvedimento emesso dal gip: la vittima è una giovane donna che nell’ottobre del 2020 è morta all’ospedale San Martino a causa di un gravissima melanoma, un tumore della pelle che è degenerato in metastasi dopo che è stata sottoposta nel 2019 a un intervento chirurgico nei locali del centro olistico, senza la necessaria strumentazione e senza esami.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura di Genova, il medico e il “santone” avrebbero operato la donna in condizioni igienico sanitarie inadeguato per rimuovere un neo che non è però poi stato sottoposto a biopsia. La donna non sarebbe neanche stata sottoposta ad adeguata terapia, e nell’ottobre del 2019 è morta in ospedale.