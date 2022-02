Uccisero il padre violento, chiesti oltre vent'anni per i due fratelli

A circa un anno e mezzo dai fatti, il sostituto procuratore Francesco Cardona ha chiesto la condanna a 22 e a 21 anni rispettivamente per Alessio e Simone Scalamandrè, i due fratelli accusati di avere ucciso il padre violento Pasquale, 62 anni, autista Amt in pensione, il 10 agosto 2020 in un appartamento di via Garrone a Bolzaneto.

Secondo la procura, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, a colpire l'uomo sono stati entrambi i fratelli, anche se Alessio nell'immediatezza si era addossato tutte le colpe. Il giovane aveva raccontato che il padre si era presentato a casa per chiedere di ritirare la denuncia che i ragazzi avevano presentato insieme con la madre.

La situazione era rapidamente degenerata, ed è nata una lotta terminata quando il maggiore dei due figli ha afferrato un mattarello e ha colpito il padre più volte. Il mattarello è stato trovato nell'appartamento, sporco di sangue, insieme con un cacciavite. Lunedì prossimo, 14 febbraio, parleranno gli avvocati difensori Luca Rinaldi e Nadia Calafato. La sentenza è prevista per il 21 febbraio.