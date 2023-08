Vecchi rancori e continui litigi dietro l'omicidio di Santa

"Il buono e il cattivo". Almeno per i vicini di casa di Sergio Frisinghelli, il presunto omicida 58enne, e di Alessio Grana, 35 anni ucciso ieri sera con due coltellate a Santa Margherita, in una palazzina di via Costamezzana dove entrambi vivevano.

A dire dei residenti Frisinghelli è "una brava persona" e sui social viaggiano i commenti increduli per quanto accaduto: "Sergio è un incubo terribile, mi spiace molto, per quello che stai passando nella tua mente e nel tuo cuore di Volontario autentico, che continuerà a domandarsi 'perché?'".

Giardiniere, dj e volontario della protezione civile era conosciuto in città per le sue feste in musica e per la sua attività di volontariato, tanto che aveva ricevuto anche un riconoscimento dopo il lockdown. L'artigiano non faceva segreto delle sue difficoltà economiche come da lui stesso dichiarato di recente su Facebook: "Anche io e la mia famiglia abbiamo avuto un ammanco di incasso di euro 50.000 mila, euro più, euro meno...Pertanto spesso ci si trova ad avere problemi con terzi, perché li abbiamo ricevuti a nostra volta da altri. Grazie a tutto questo, sto ancora pagando rate a rientro... - scriveva il presunto killer a luglio - e mi hanno messo nella merda completa, ma ho sempre cercato di andare avanti con quello che so fare...lavorare, sperare, pregare, con tutta la mia dignità e della mia famiglia".

Per chi conosceva la vittima, Alessio Grana era un ragazzo dal temperamento difficile, sempre aggressivo e provocante, caratteristiche che potrebbe essere facilmente associate a dei problemi di tossicodipendenza. I vicini di casa, sia Grana sia Frisinghelli vivevano in alloggi popolari vicini a villette di benestanti, avevano più volte segnalato il 35enne alle forze dell'ordine e ai servizi sociali. Tra vittima e presunto omicida c'erano stati altri litigi, ma ieri sera le parole sono degenerate in tragedia. Grana si è presentato nel palazzo prima delle 22 con un bastone e ha iniziato a picchiare sui muri, Frisinghelli ha aperto la porta e sarebbe stato colpito - o almeno così ha raccontato ai militari - allora ha preso un coltello dall'armadio e ha colpito il giovane: due fendenti al torace. "Non volevo ucciderlo - ha dichiara poi in caserma - mi è piombato in casa". Alessio Grana è riuscito a scendere le scale, dal secondo piano, ma nell'androne del portone si è accasciato a terra in un lago di sangue. È stato lo stesso Frisinghelli a chiamare i soccorsi e ad aspettare l'arrivo dell'ambulanza e dei carabinieri, ma i medici non hanno potuto che constatare la morte del 35enne.