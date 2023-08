Omicidio Santa, la sorella della vittima: "Una vita da bullo? Ma cosa ne sapete. Nessuno merita di morire"

"Una vita da bullo. Ma voi cosa ne sapete della vita di mio fratello? Bisogna indagare su quello che è successo sabato sera o sulla sua vita?". Comincia così lo sfogo di Raffaella Grana, sorella di Alessio, il 35enne di Santa Margherita Ligure ucciso dal suo vicino di casa 58enne Sergio Frisinghelli al culmine di una lite.

"Per giorni ho cercato di soffrire in silenzio, ma adesso non posso più farne a meno - continua la sorella sui social riferendosi ai commenti e alle interviste rilasciate da alcuni vicini di casa -. Attaccabrighe, tossico, violento, cattivo, se lo meritava, uno in meno... e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che aveva un nome, Alessio. E a prescindere da tutto ciò che è stato, nessuno si merita di morire. Date peso alle parole che dite, e pensateci bene. Vi chiedo un briciolo di umanità e rispetto verso la famiglia che sta soffrendo. Basta. Ora che sei lassù abbraccia mamma anche da parte mia. Riposa in pace Ciccio. Tua sorella Biby".

Nel frattempo l'arresto di Sergio Frisinghelli è stato convalidato dalla gip Luisa Camposaragna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Frisinghelli ha ucciso Grana dopo che il 35enne si era presentato alla sua porta urlando e colpendola con un mattarello di grosse dimensioni. Quando il 58enne ha aperto, Grana ha colpito anche lui e allora Frisinghelli lo ha pugnalato per due volte con un coltello da caccia con una lama di 14 centimetri che teneva su un mobile nei pressi della porta. A quel punto il 35enne si è trascinato fin sul portone di casa, dove è morto. A chiamare i soccorsi e a dichiarare da subito di essere stato lui l'uccisore, lo stesso Frisinghelli, i legali invocano la legittima difesa, ma gli inquirenti hanno sollevato alcuni interrogativi.