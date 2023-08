"Uomo di m***a, ti ammazzo": così Grana a Frisinghelli, poco prima dell'omicidio di Santa Margherita

È stato convalidato dalla gip Luisa Camposaragna l'arresto di Sergio Frisinghelli, accusato dell'omicidio del vicino di casa, il 35enne Alessio Grana, sabato scorso a Santa Margherita Ligure.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Frisinghelli, 57 anni, ha ucciso Grana dopo che il 35enne si era presentato alla sua porta urlando e colpendola con un mattarello di grosse dimensioni. Quando il 57enne ha aperto, Grana ha colpito anche lui e allora Frisinghelli lo ha pugnalato per due volte con un coltello da caccia con una lama di 14 centimetri che teneva su un mobile nei pressi della porta. A quel punto il 35enne si è trascinato fin sul portone di casa, dove è morto. A chiamare i soccorsi e a dichiarare da subito di essere stato lui l'uccisore, lo stesso Frisinghelli.

Dall'ordinanza di convalida dell'arresto compaiono nuovi dettagli: Frisinghelli, di fronte al pm, ha sostenuto che negli ultimi 15 giorni Grana - descritto come molesto e prepotente - era ulteriormente peggiorato, tanto che tutti i condomini ne temevano vessazioni e prepotenze. La stessa figlia di Frisinghelli, dato il clima di paura, aveva preferito andare a dormire dalla nonna paterna, e la sera del 19 agosto era uscita per recarsi appunto a casa sua. E proprio per controllare che la figlia potesse avviarsi senza problemi, l'uomo si sarebbe affacciato alla finestra, vedendo allo stesso tempo rientrare Grana che gli si sarebbe rivolto con ingiurie e minacce come: "Uomo di m***a, ti ammazzo". Il 57enne ha raccontato di essere rientrato in casa senza dire nulla ma, pochi minuti dopo, Grana ha ricominciato: "Bast****, ti spacco", picchiando contro la porta con un mattarello lungo quasi un metro.

A quel punto Frisinghelli avrebbe aperto la porta ma non del tutto, forse senza immaginare la violenza che sarebbe scaturita nei momenti successivi: visto che nel pomeriggio erano già intervenuti i vigili per le intemperanze del 35enne, si sarebbe limitato a redarguirlo dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri. A questo punto Grana però - sempre secondo il racconto dell'uomo - sarebbe andato su tutte le furie spingendo la porta, aprendola del tutto, costringendolo a indietreggiare e facendolo quasi cadere a terra, mentre impugnava il mattarello in una mano, e un ferro nell'altra. L'uomo ha impugnato il coltello e, di lì a poco, Grana ha perso la vita.

Ci sono però dubbi sulla legittima difesa invocata dai legali di Frisinghelli: "Tuttavia - continua l'ordinanza - le circostanze emesse allo stato paiono escludere l'ipotesi della legittima difesa, reale o putativa anche sotto il profilo dell'eccesso colposo, indicando piuttosto come maggiormente accreditabile l'ipotesi che l'indagato abbia agito sorretto dal dolo omicidiario nella forma del dolo alternativo". Cioè la volontà di provocare lesioni piuttosto che la morte. Anche perché secondo il pm Luca Scorza Azzarà già il primo colpo, nella ricostruzione offerta sferrato al torace, sarebbe stato ragionevolmente valso a rendere l'aggressore inoffensivo.

In più, "a fronte di un comportamento percepito fin da subito come palesemente aggressivo, quale quello descritto, ordito da un soggetto noto per le proprie intemperanze [...] Frisinghelli optava per aprire la porta di casa vedendosi però travolgere, e non si può dire inaspettatamente, dalla furia dell'uomo [...] anziché restare chiuso in casa ed effettivamente richiedere l'intervento dei carabinieri".

Infine, secondo il pm le tracce di sangue trovate anche lungo le scale, mal si concilierebbero con l'idea che lo scontro si sia esaurito sulla soglia di casa. Non è ancora chiaro, infatti, se la vittima sia stata colpita tutte e due le volte sulla soglia di casa oppure sia stata inseguita giù per le scale per il secondo fendente risultato fatale.