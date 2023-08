Omicidio Santa, oggi l'interrogatorio di Frisinghelli in remoto dal carcere

Sarà ascoltato in giornata dal carcere di Marassi Sergio Frisinghelli, il 58enne che sabato sera ha ucciso il suo vicino di casa Alessio Grana, 35 anni, a coltellate.

Il colloquio con il giudice per le indagini preliminari si svolgerà in streaming perché Frisinghelli nei giorni scorsi stava accudendo la moglie con il covid e potrebbe aver contratto il virus. L'uomo, difeso dall'avvocato Claudio Zadra, dovrebbe ribadire quanto già detto ai carabinieri la notte dell'omicidio e per cui il pm Luca Scorza Azzarà ha chiesto la convalida dell'arresto per omicidio volontario.

Per il giardiniere tutto fare, Grana - con un passato da tossicodipendente - gli è piombato in casa dove lo ha colpito con l'anima di ferro di un mattarello da cucina. Lui per difendersi ha preso un coltello da caccia da un armadio e lo ha colpito spaventato per la sua incolumità e per quella della moglie allettata nell'appartamento. Il 35enne, hanno ricostruito gli investigatori del nucleo operativo di Genova e dai colleghi di Santa, guidati rispettivamente dal colonnello Michele Lastella e dal capitano Gianluca Carpinone, è stato colpito almeno due volte. Non sarebbero state trovate tracce di sangue in casa dell'assassino ma bensì sulle scane e sul pianerotto dal portone dove il ragazzo è stramazzato a terra.

La contestazione della procura, allo stato dei fatti, rimane di omicidio volontario sia perché Frisinghelli pur sentendo che il ragazzo era in escandescenze e stava picchiando il mattarello su tutti i muri, ha aperto la porta, sia perché non è ancora chiaro se la vittima sia stata colpita tutte e due le volte sulla soglia di casa oppure sia stata inseguita giù per le scale per il secondo fendente risultato fatale.

Questi dubbi saranno risolti in parte dalla relazione dell'autopsia sul corpo di Grana eseguita dal medico legale Camilla Tettamanti e attesa in giornata.