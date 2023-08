Omicidio Santa, vittima colpita con un pugnale. Dubbi sulla legittima difesa

Sergio Frisinghelli, 58 anni, avrebbe ucciso il 35enne Alessio Grana in risposta ad una aggressione, e dunque per legittima difesa, oppure inseguendo la vittima giù per le scale in un impeto di rabbia? È su questi due scenari che, a tre giorni dall'omicidio di Santa Margherita, stanno lavorando gli inquirenti continuando a raccogliere prove in assenza di testimoni oculari.

Per la ricostruzione dei fatti, un aiuto fondamentale arriverà dall'autopsia che sarà eseguita in giornata - martedì 22 agosto - dal medico legale Camilla Tettamanti. L'esame autoptico sarà importante per cercare di definire le modalità dell'emorragia e quindi il modo di interpretare la distribuzione del sangue sulla scena del delitto.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri di Santa Margherita e del reparto operativo, diretti dal colonnello Michele Lastella e coordinati dal procuratore Luca Scorza Azzarà, Grana sabato sera è uscito sul pianerottolo colpendo muri e porte con un mattarello al quale era stata tolta l'anima di ferro. Non era la prima volta che il ragazzo, con un passato di tossicodipendenza alle spalle e innumerevoli precendenti, disturbava i vicini della palazzina in via Costamezzana che il Comune aveva assegnato a quattro nuclei familiari in difficoltà economiche. Al secondo piano Frisinghelli ha aperto la porta ed è stato aggredito dal 35enne, poi ha preso un pugnale tipo da caccia o da sub, da un mobile dell'ingresso e lo ha colpito. Almeno due i colpi, stando alla prima relazione del medico legale, uno di striscio e uno al cuore. In casa del 58enne non sarebbero state trovate tracce di sangue, presente invece sulle scale e nel portone dove Grana è caduto a terra e morto. E dalle indagini emerge anche che il giorno della tragedia i vicini avevano chiamato il 112 almeno due volte e la centrale aveva mandato i carabinieri saliti intorno alle 15 e più tardi una pattuglia della polizia locale.

Intanto i residenti di Santa Margherita, ancora increduli per quanto accaduto, hanno aperto una raccolta fondi per la famiglia di Frisinghelli. L'accoltellatore, giardiniere e dj per campare il lunario ma anche volontario di protezione civile, è conosciuto come "il gigante buono", "un uomo tutto fare". Anche la vittima era un personaggio noto ma per i suoi problemi con la legge e per il suo comportamento problematico. Era stato in prigione e poi era finito ai domiciliari, aveva avuto un figlio di cui gli avevano tolto la podestà ed era seguito dai servizi sociali.

