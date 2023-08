Delitto del Carmine, il portuale Giribaldi a giudizio immediato, rischia l'ergastolo

Giudizio immediato per Filippo Giribaldi, il portuale di 42 anni che ha ucciso il rivale in amore Manuel di Palo il 25 aprile.

La prima udienza in Corte d'assise è fissata per il 20 ottobre e ora l'esponente del movimento No vax ora rischia l'ergastolo. La sua posizione si era aggravata dopo che la procura gli aveva contastato l'aggravante del futili motivi e la perizia psichiatrica del dottor Gabriele Rocca lo ha definito capace di intendere e volere quando ha sparato e ucciso il 37enne.

Una resa dei conti che ha incrociato droga e motivi passionali: Giribaldi, che da tempo consumava droga, mal sopportava che Di Palo avesse iniziato a frequentare la stessa donna, alla quale cedeva dosi in cambio di sesso e ospitalità.

Giribaldi per il giudice per le indagini preliminari, quel giorno aveva avuto una condotta "caratterizzata da una violenza spropositata", dimostrando una "totale incapacità di reagire con l'ausilio degli ordinari freni inibitori». Al portuale il pubblico ministero Eugenia Menichetti ha contestato l'omicidio volontario, la ricettazione e porto abusivo di arma.



Davanti al giudice, Giribaldi aveva ammesso l'omicidio dichiarando di non voler uccidere Di Pala ma di averlo fatto d'istinto inseguito dal 37enne che, in presa agli effetti del crack, pensava fosse un carabiniere o un poliziotto. Durante lo stesso interrogatorio il portuale aveva detto di aver trovato la pistola (una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa) mentre portava a spasso il cane al parco del Peralto. Per gli investigatori, invece, l'arma è stata acquistata nel centro storico per difendersi dagli spacciatori che frequentava. L'indagato subito dopo il delitto si era rifugiato nella chiesa dell'Annunziata e aveva chiesto al sacrestano di chiamare la polizia.