Delitto via Polleri, Giribaldi ha confessato: “Ho ucciso per gelosia”

Accecato dalla gelosia ha ucciso il suo rivale in amore con un colpo di pistola dritto al cuore. Filippo Giribaldi, 42 anni "camallo" della Compagna Unica, ha confessato di fronte al sostituto procuratore Eugenia Menichetti l'omicidio del 38enne Manuel Di Palo, freddato ieri pomeriggio in via Polleri, a due passi da piazza della Nunziata.

"Lei lo vedeva in cambio della droga", ha aggiunto l'uomo davanti al magistrato e alla squadra mobile. Per la polizia è l'elemento che tiene insieme il movente passionale e il contesto della droga.

La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima ed esami sull'arma del delitto che non risulta registrata. La pistola, ritrovata sotto un'auto in piazza Bandiera, ha la matrice illeggibile ma non abrasa. Giribaldi che al momento del fermo indossava dei guanti da operaio, ha dichiarato durante l'interrogatorio di averla trovata sulle alture di Genova l'anno scorso e di averla tenuta per difesa personale.

Esclusa la pista politica inizialmente tenuta in considerazione dato che i due appartenevano a mondi politici opposti. La vittima era un ex militante di CasaPound condannato nel 2020 a 8 mesi per aver accoltellato un antifascista nel 2018, Giribaldi era un noto portavoce del movimento no vax.