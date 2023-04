Omicidio via Polleri, gli abitanti del Carmine: “Urla da settimane, qui lo spaccio fa paura”

"Erano settimane che li sentivo litigare, lui urlava e le rivendicava di continuo qualcosa". Manuel Di Palo, il 38enne ex militante di CasaPound ucciso ieri pomeriggio in via Polleri, era ospite di una donna sulla cinquantina residente in salita San Bartolomeo del Carmine. Nel quartiere, che si è svegliato questa mattina sotto choc, era conosciuta e secondo gli inquirenti ci sarebbe lei al centro della lite sfociata nel delitto per mano di Filippo Giribaldi, 42 anni camallo della Compagnia unica ed esponente della piazza no vax genovese: "Volevo chiamare il proprietario di casa per le continue liti - racconta a GenovaToday una vicina di casa - la zona è diventata una piazza di spaccio e abbiamo paura". Tanto che le persone qui non vogliono parlare: "Non fatemi aggiungere altro, mi mettete nei guai", dice un'altra abitante.

Le piste del delitto si incrociano dunque: ci sarebbe il motivo passionale, una gelosia maturata dai due uomini nei confronti della 50enne, e quello legato allo spaccio. L'indagine è affidata al sostituto procuratore Eugenia Menichetti. Ma se l'omicidio è già risolto, ora i residenti chiedono più sicurezza e controlli.

Intanto CasaPound, in una nota, prende le distanze da quanto accaduto: “Manuel non era militante di CasaPound ormai da diversi anni. Troviamo semplicemente vergognoso e deplorevole che media e politici sfruttino un evento tragico come la morte di un ragazzo per speculare su quanto avvenuto. Oltre tutto, tentando anche di agitare ipotesi di droga e spaccio, colpendo un’intera comunità, già umanamente toccata da quanto accaduto. Diffidiamo chiunque dall’accostare CasaPound alla vicenda e agiremo di conseguenza in caso contrario, per tutelare la comunità”.