Possibile svolta nel delitto Nada Cella: "Trovate tracce di sangue sullo scooter dell'indagata"

Ci sarebbero delle tracce di sangue sul motorino di Anna Maria Cecere, indagata per l'omicidio di Nada Cella avvenuto 25 anni fa.

Secondo l'audio di una testimone anonima dell'epoca, diffuso dalla Squadra Mobile nel tentativo di rintracciare la donna, la Cecere sarebbe salita a bordo del suo scooter, dopo aver lasciato lo studio del commercialista Soracco a Chiavari, la stessa mattina, il 6 maggio 1996, in cui si consumò il delitto mai risolto e riaperto lo scorso marzo dalla Squadra Mobile di Genova grazie all'indagine della criminologa Antonella Pesce Delfino.

Lo scooter ancora di proprietà della Cecere è stato sequestrato, nelle scorse settimane, dalla polizia scientifica che a seguito di esami avrebbe trovato tracce di natura ematica sotto la sella del motorino.

Martedì sarà fatto anche l’esame al luminol con estrazione del dna che sarà confrontato con quello di Nada.

Come riporta l'Ansa, infatti, ora il sangue dovrà però essere sottoposto a nuovi accertamenti per capire a chi appartengano. Nei prossimi giorni gli investigatori eseguiranno delle analisi per estrarre il Dna. Soltanto allora, e solo in caso di coincidenza, si potrà dichiarare la svolta in uno dei cold case "più famosi" d'Italia.