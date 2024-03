Delitto Nada Cella, Annalucia Cecere non andrà a processo: "Non luogo a procedere"

La decisione era stata rinviata a oggi, primo marzo, e così è stato: Annalucia Cecere è stata prosciolta dall'accusa dell'omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996. L'ex insegnante era stata accusata, a quasi 28 anni dai fatti, di aver ucciso Cella nell'ambito di una nuova indagine con tanti indizi e testimonianze.

Cecere, 58nanni, che ora vive in provincia di Cuneo, era accusata di aver ucciso l'allora 24enne Nada Cella a Chiavari nell'ufficio del datore di lavoro della vittima, il commercialista Marco Soracco. Con lei indagati lo stesso Soracco e sua mamma, Marisa Bacchioni, entrambi per favoreggiamento e false dichiarazioni al pm.

Ma la giudice Angela Maria Nutini ha deciso per il non luogo a procedere nei confronti dell'ex insegnante, a causa degli elementi ritenuti insufficienti. Neanche Soracco e sua madre andranno a processo.

Dopo la decisione del giudice oggi, la Procura potrebbe fare ricorso contro la decisione del tribunale. Intanto la morte di Nada Cella rimane, per ora, un mistero.

Ricordiamo che per il pm Gabriella Dotto, Cella era stata “massacrata per rancore e gelosia”. Cecere, sempre secondo Dotto, avrebbe ucciso Nada per via della posizione da lei occupata all'interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui. Soracco, sostengono gli investigatori della squadra mobile, avrebbe mentito più volte. Avrebbe detto che quella mattina era sceso in studio solo qualche minuto dopo le 9:10 ma risulta "invece provato il suo accesso in studio prima delle 9 e la conoscenza della identità dell'autrice della aggressione".

All'epoca del delitto il commercialista fu a lungo indagato, sospettato dell’omicidio avvenuto nel suo studio, poi scagionato. A spingere la procura a riaprire il fascicolo è stata la criminologa Antonella Delfino Pesce, ingaggiata dalla famiglia di Nada, che a sua volta è assistita dall’avvocato Sabrina Franzone. Per gli inquirenti Nada, però, avrebbe scoperto qualcosa che non andava durante il suo lavoro di segretaria nello studio di Soracco. Soracco non soltanto avrebbe coperto Annalucia Cecere, ma dalle nuove indagini è emerso che il commercialista quella mattina del 6 maggio 1996, intorno alle 9, sarebbe stato presente nel suo studio, il luogo del delitto. Anche per questo è probabile che la Procura voglia procedere con il ricorso nei confronti della decisione dei giudici.