Omicidio in carcere a Milano: il killer aveva già ucciso in Liguria

Omicidio nel carcere milanese di Opera e il presunto killer aveva già ucciso proprio in Liguria. Nella serata di venerdì 19 aprile 2024 un detenuto è stato ucciso da un altro detenuto all'interno del penitenziario meneghino. La vittima, stando a quanto finora appreso da MilanoToday, è Antonio Magrini, 68 anni compiuti a fine marzo scorso, originario di Bari, che si trovava in cella per droga. Il presunto killer è invece Domenico Massari, 58enne, anche lui pugliese, che è in carcere per omicidio. Il morto sarebbe stato colpito con un oggetto al cranio e poi strangolato con la corda di un accappatoio all'interno della cella, la stessa che i due condividevano.

Domenico "Mimmo" Massari era stato condannato all'ergastolo nel maggio del 2020 per l'omicidio della ex compagna Deborah Ballesio, la donna uccisa con sei colpi di pistola mentre cantava ai bagni Aquario di Savona, in Liguria. Il killer - che nel suo raid aveva ferito anche una bimba - si era consegnato dopo 24 ore di caccia all'uomo, presentandosi al carcere di Sanremo. A processo aveva poi spiegato di aver ammazzato la donna perché - secondo lui - gli aveva rubato dei soldi. Lui stesso anni prima aveva dato fuoco al night che aveva aperto alla ex compagna.

Magrini, stando a quanto verificato da MilanoToday, era a Opera da ottobre del 2023, quando si era consegnato dopo una condanna definitiva per droga. Lui e Massari condividevano la cella da 4 mesi e pare che in passato non ci siano mai stati vecchi interventi né segnalazioni di incompatibilità da parte di uno dei due. Il presunto assassino aveva anche il permesso di lavorare nelle cucine del penitenziario, motivo per cui trascorreva poche ore nella cella, che si trova nella sezione "stato di trattamento avanzato".

La violenza è esplosa verso le 22.30, un paio di ore dopo la chiusura delle celle, che scatta alle 20.30 in punto. La vittima sarebbe prima stata tramortita con dei colpi alla testa - forse sferrati con il bastone di una scopa - e poi strangolata.

