Omicidio carcere Marassi, Gervasio "aveva già cercato di uccidere un compagno di cella"

Un soggetto problematico, che faceva continua richieste di sigarette, anche durante la notte, che si arrabbiava molto con tutti, ma soprattutto che tempo addietro, in un'altra cella, aveva già cercato di "ammazzare il suo compagno con una penna mentre questo dormiva".

Così viene descritto Luca Gervasio, accusato dell'omicidio di Roberto Molinari, entrambi ristretti nel carcere di Marassi. A parlare è un altro detenuto che era stato in cella insieme a Gervasio e aveva anche cercato di parlargli tempo fa, comprendendo in quell'occasione che con lui non era possibile ragionare: la testimonianza è stata riportata nell'ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di quest'ultimo. A queste parole si aggiunge poi una diagnosi dello psichiatra del carcere risalente a luglio, che definisce Gervasio come un soggetto con difficoltà a gestire l'impulsività, resosi protagonista già in altre circostanze di risse con altri detenuti. Sia Gervasio sia Molinari, pur non essendo sottoposti a provvedimenti di isolamento, erano stati collocati in quella sezione del carcere "per carenza di posti letto presso le sezioni detentive dedicate ai detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza, in attesa di esservi riassociati".

Gervasio è accusato di aver ucciso, il 13 settembre scorso, Roberto Molinari, procurandogli lesioni fatali al volto, alla testa, al torace e all'addome con corpi contundenti (pezzi di un tavolino spaccato).

Secondo la testimonianza rilasciata, la sera del 12 settembre Gervasio aveva avuto un battibecco con un altro detenuto, aggredendolo verbalmente e minacciandolo di morte, per una questione di sigarette. Subito dopo, Gervasio si sarebbe rivolto a Molinari, minacciando anche lui (appena qualche giorno prima, aveva già colpito il compagno di cella). In seguito, il testimone ha riferito di aver sentito il rumore di un tavolino spaccato e, dopo la mezzanotte, i lamenti di Molinari seguiti dalle frasi di Gervasio ("ora pulisci il sangue") che avrebbe continuato a fare baccano per tutta la notte, chiedendo sigarette. La mattina dopo, ha notato che Molinari era ancora nel letto, coperto con un lenzuolo macchiato di sangue. Lì per lì, però, il testimone non si sarebbe allarmato, realizzando l'accaduto solo al seguito dell'arrivo della polizia scientifica.

Le dichiarazioni dell'indagato, invece, che ha riferito di non essersi accorto di nulla, sono ritenute del tutto inattendibili, "se non altro perché il frastuono provocato dalla distruzione del tavolino di legno è stato udito anche nella cella adiacente".