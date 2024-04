Omicidio Mahmoud, a processo i due datori di lavoro

Andranno a processo Kamel Abdelwahab (detto Tito) e Abdelghani Ali (detto Bob), in carcere dalla scorsa estate per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il 19enne trovato in mare senza mani e senza testa nel luglio 2023 al largo di Santa Margherita Ligure.

Il processo in corte d'assise inizierà il 30 maggio: così è stato stabilito dal giudice Angela Nutini.

Il giovane Mahmoud, arrivato in Italia dall'Egitto per raccogliere soldi al fine di curare la sorellina e per coronare il suo sogno di diventare barbiere, era stato ucciso e decapitato a fine luglio. Il suo cadavere era stato recuperato in mare, nel golfo del Tigullio.

Tito e Bob - che sono stati interrogati negli scorsi mesi, tra malori e accuse reciproche - erano stati arrestati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Il ragazzo era stato accoltellato al cuore, al fegato e allo stomaco, chiuso in una valigia e trasportato verso la foce dell'Entella, dove il suo corpo è stato martoriato.