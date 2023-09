Ucciso e decapitato, i Ris di Parma nella barberia di Sestri Ponente

Dopo il sopralluogo nell'appartamento del delitto in via Vado e nella barberia di Chiavari, i carabinieri del Ris (reparto investigazioni scientifiche) di Parma sono tornati a Genova per l'ispezione nel negozio di via Merano. Qui lavoravano Tito e Bob, rispettivamente Mohamed Ali Abdelghani, 26 anni, e Abdelwahab Ahmed Gamai, arrestati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere di Mahmoud Abdalla, il ragazzo di 19 anni il cui corpo è stato trovato senza vita e mutilato a fine luglio nel golfo del Tigullio.

I rilievi nel locale serviranno a concluldere la raccolta di prove riguardo alla dinamica dell'omicidio. Mahmoud, lo ricordiamo, è stato accoltellato al cuore, al fegato e allo stomaco, chiuso in una valigia e trasportato verso la foce dell'Entella, dove il suo corpo è stato martoriato.

Nel frattempo, la procura procede con le indagini preliminari con la previsione che non ci sarà una richiesta di giudizio immediato nei confronti di Tito e Bob. I due soci dopo il fermo a Marassi sono stati spostati per questioni di sicurezza in diverse carceri del Nord Italia: ora si trovano uno a Biella e l'altro a Cuneo. Nessuna novità sul fronte del movente invece,che rimane inquadrato nell'ambito dell'attività lavorativa, con Mahmoud conteso tra più datori di lavoro e lui stesso intenzionato ad aprire un proprio barber shop "per fargliela pagare".



Il difensore di Bob, Salvatore Calandra, ha chiesto il dissequestro del negozio di Sestri ponente chiuso da agosto. Nelle settimane scorse si è svolto il funerale della giovane vittima in Egitto, dopo l'autorizzazione all'espatrio.