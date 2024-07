Omicidio Mahmoud, il titolare della barberia concorrente: "Non lo avrei mai fatto lavorare da me"

L'aggravante dei futili motivi è stata messa in discussione ieri, durante una delle escussioni dei testimoni al processo per il brutale omicidio di Mahmoud Abdallah, il 19enne egiziano ucciso, mutilato e decapitato la scorsa estate. A processo, davanti alla Corte d'Assise, sono Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob. I due difesi dagli avvocati Salvatore Calandra, Elisa Traverso, Carlo Manti e Fabio Di Salvo, sono imputati per omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Il processo proseguirà fino al 19 settembre con l'escussione dei testimoni, dopodiché sarà la volta delle dichiarazioni spontanee di Tito e Bob, ma l'udienza di giovedì 18 luglio, per la difesa è stata molto importante perché la testimonianza di una delle ultime persone ad aver visto Mahmoud vivo potrebbe mettere in discussione l'aggravante dei futili motivi. Si è sempre detto infatti che Tito e Bob, rispettivamente vice titolare e fratello del titolare di due barberie a Sestri Ponente e a Chiavari, abbiano ucciso il giovane Mahmoud perché quest'ultimo voleva andare a lavorare da un concorrente. Il concorrente è Samir Abdelgawad, un barbiere di Pegli, titolare del salone 'Mani d'Oro', che ieri al processo ha chiarito che Mahmoud non sarebbe mai andato a lavorare da lui, proprio per una forma di rispetto nei confronti dei concorrenti, ovvero 'Alì Barber Shop'. dove lavoravano Tito e Bob, di proprietà di un'altra persona, Alì, fratello di Bob, che si trova attualmente in Egitto.

In verità, Abdalla si era presentato nel suo salone di Pegli e aveva fatto alcune prove di taglio pubblicate peraltro su Instagram. La mattina seguente, Tito e Bob si erano presentati nel suo salone proprio per discutere sulla volontà di Mahmoud di lasciare il loro salone per quello del concorrente di Pegli, che aveva anche ricevuto una telefonata minacciosa da Alì, che dall'Egitto gli intimava di non assumere Mahmoud.

Da quel momento la storia è tristemente nota, i due, secondo quanto ricostruito, avevano attirato Mahmoud in un appartamento di Sestri Ponente dove lo avevano ucciso e messo in una valigia.

Dopodiché si erano recati a Chiavari in taxi nell'altra barberia, poi avevano portato il corpo sull'Entella, l'avevano mutilato delle mani e decapitato e gettato in mare. Le prime a essere ritrovate sono state le mani, poi il corpo. Inizialmente si pensava a un possibile incidente, forse con l'elica di una barca, ma l'autopsia ha stabilito che a uccidere Mahmoud era stata una coltellata al cuore. La testa del giovane non è mai stata trovata.