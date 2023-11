Minorenne fermato per l'omicidio alla Foce: "Ho ucciso io Ahmed Chawqui, mi molestava via chat"

Si è presentato questa notte ai carabinieri di Chiavari dicendo di aver ucciso Ahmed Chawqui, il cittadino marocchino di 54 anni morto accoltellato nel suo appartamento in via dei Pescatori ieri pomeriggio.

Il ragazzo, appena 17enne, è andato in caserma accompagnato dalla sorella residente nel levante e ha dichiarato ai militari di aver subito molestie da parte della vittima via chat. I due si sarebbero conosciuti qualche giorno fa online. Per questo motivo ieri, intorno alle 17, si sarebbe recato a casa sua per dirgli di smetterla e ciò avrebbe scatenato il litigio con il tragico epilogo finale.

La squadra mobile della polizia stava già risalendo alla posizione del giovane grazie all'analisi del cellulare di Chawqui e alle registrazioni delle telecamere nella zona della Foce.

Le informazioni fornite in caserma a Chiavari sono considerate "sommarie informazioni testimoniali". Nel pomeriggio, quando il giovane si è presentato di fronte al procuratore capo del tribunale per i minorenni Tiziana Paolillo, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il procuratore ha convalidato il fermo sulla base delle parole del ragazzo e di altre prove investigative.