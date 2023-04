Omicidio via Polleri, convalidato l'arresto per Giribaldi: il 42enne resta in carcere. "Aggressivo e senza freni inibitori"

Resta in carcere Filippo Giribaldi, il "camallo" di 42 anni che martedì pomeriggio, in via Polleri al Carmine, ha ucciso con un colpo di pistola al cuore Manuel Di Palo, 37enne ed ex responsabile ligure del movimento neofascista CasaPound. L'arresto in quasi flagranza è stato convalidato questa mattina, sabato 29 aprile, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova Elisa Campagna che ha disposto anche la custodia cautelare nel carcere di Marassi.

Davanti al giudice l’indagato, difeso dagli avvocati Paolo Scovazzi e Chiara Antola, ha confermato le dichiarazioni già rese di fronte al sostituto procuratore Eugenia Menichetti ammettendo di aver sparato con la pistola a Di Palo che aveva visto solo un paio di volte perché gli aveva chiesto dei soldi. Secondo la ricostruzioni degli inquirenti, tutto nasce dal tentativo di Giribaldi di allontanare Di Palo e un amico di quest'ultimo dall'appartamento di una donna di 52 anni, che vive in salita San Bartolomeo del Carmine. Giribaldi ha spiegato che i due pagavano la donna per l'alloggio offrendole 20 euro e dosi di droga che spesso venivano concesse anche in cambio di prestazioni sessuali. Il 25 aprile avevano già pagato la somma di denaro e non volevano andarsene. Anche l'assassino aveva avuto una relazione con la 52enne e non sopportava che Di Palo andasse con lei per qualche dose.

Martedì pomeriggio il portuale, in preda al crack, si è presentato davanti al palazzo e il primo a scendere è stato l'amico della vittima. Un tossicodipendente noto alle forze di polizia per rapine e furti, oltre che per spaccio. Giribaldi gli ha detto: "Tieni 20 euro e vattene". Poi ha esploso un primo colpo contro un muro, per spaventarlo. A quel punto è sceso Di Palo che ha rincorso il "camallo" e in via Polleri gli avrebbe sferrato un pugno. Giribaldi, che a suo dire aveva scambiato il rivale in amore per un carabinieri, si è voltato e ha sparato da vicino al cuore dell'uomo, uccidendolo. Il resto è noto: Giribaldi si rifugia in chiesa e chiede al custode di chiamare la polizia, indica dove aveva buttato la pistola (sotto un'auto in piazza Bandiera) e in questura confessa di aver ucciso per gelosia.

L'assassino ha anche confermato il modo in cui sarebbe venuto a possesso della pistola, una Beretta calibro 7.65 modello 70 con matricola abrasa. L'avrebbe trovata il suo cane al Righi già dotata di munizioni e caricatore e l'avrebbe custodita in una siepe vicino al suo luogo di lavoro e di averla portata con sé il giorno dell'omicidio per paura di subire rapine mentre andava ad acquistare la droga. Al momento del fermo gli agenti della squadra mobile diretti da Antonino Porcino lo hanno trovato con un paio di guanti da lavoro, un tirapugni, un coltello con tirapugni incorporato, una bomboletta di spray urticante e una cintura con punte.

Per il giudice sussiste il pericolo di reiterazione del reato desumibile dall condotta di Giribaldi "caratterizzata da una violenza spropositata, evidentemente sintomatica della totale incapacità dell'indagato di reagire con l'ausilio degli ordinari freni inibitori al dissidio avuto con la persona offesa, dalle modalità di commissione del fatto (posta in essere in pieno giorno, nel centro cittadino, con l'utilizzo di una pistola dotata di munizionamento e di un secondo caricatore che l'indagato aveva portato con sé, con potenziale grave pericolo per l'incolumità di altre persone) e della stessa personalità del prevenuto, gravato da un precedente penale per minaccia". È uno dei passaggi dell’ordinanza con cui il gip ha convalidato l’arresto in carcere per il portuale. Nel testo del provvedimento si legge inoltre che l'esigenza delle misure cautelari è dettata "da un lato, la gravità inusitata del gesto a fronte dell'assenza di reali motivazioni che lo sorreggano (se non quella, riferita dal prevenuto e che ha dato origine al dissidio, di voler stare da solo con la OMISSIS a consumare stupefacenti) e, dall'altro l'estemporaneità del litigio (tenuto conto che, stando alle dichiarazioni dello stesso indagato, il Giribaldi non aveva avuto precedenti dissapori con il Di Palo, che aveva visto solo poche volte in precedenza, e dunque il proposito criminoso del prevenuto non poteva essere appesantito da alcun sentimento di rabbia, frustrazione o rancore precedente).