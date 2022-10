"Ha fatto rumore con le sedie": Francesco Evangelista ucciso dal figlio con 21 coltellate

La morte di Francesco Evangelista si è consumata nel soggiorno di casa nel giro di pochi minuti. Il 77enne aveva appena parlato con il figlio Claudio nella sua camera da letto, il 42enne gli aveva detto di lasciarlo in pace che voleva dormire.

Uscendo dalla stanza, però, il genitore avrebbe urtato delle sedie facendo rumore. Da qui la furia omicida: Claudio è andato in cucina, ha preso un coltello e si è scagliato contro il padre. Lo ha colpito prima al petto con 7 coltellate, poi alla schiena con altri 14 colpi. Ventuno in tutto i fendenti che sono stati fatali per il pensionato.

La scena atroce di fronte agli sguardi della moglie della vittima e della figlia Carmen che non hanno potuto far altro che assistere attonite e poi chiamare i soccorsi. I militi della Croce Verde di Mele e i medici del 118 che per primi hanno raggiunto l'appartamento di via Novella, hanno constatato il decesso. Claudio, malato psichiatrico, era in cura alla Salute mentale di Voltri; l'ultima visita venerdì scorso ma non risultano precedenti chiamate alle forze dell'ordine da parte della famiglia per dimostrazioni violente dell'uomo. Lui, dopo il delitto, è rimasto in casa e non ha opposto resistenza all'arresto da parte dei poliziotti delle volanti che lo hanno poi portato nel carcere di Marassi. Per lui nelle prossime ore sarà fissata la convalida dell’arresto davanti al gip.

Il sostituto procuratore Paola Calleri ha richiesto per prassi una perizia psichiatrica ma, come detto, Claudio soffriva di disturbi psichici gravi e aveva un ritardo mentale. Gli inquirenti hanno anche disposto il sequestro delle cartelle cliniche del 42enne per capire come mai, nonostante fosse seguito e assumesse farmaci, si sia scatenata la furia omicida.