Quinto, Alice Scagni uccisa per strada a coltellate: fermato il fratello

Si chiama Alice Scagni la donna uccisa ieri sera (1 maggio) a coltellate per strada a Quinto, in via Fabrizi.

La donna, 34 anni, sarebbe scesa in strada incontrando il fratello. I due hanno iniziato a litigare ma la lite sarebbe presto degenerata, e il fratello - Alberto, 42 anni - avrebbe accoltellato la sorella, colpendola svariate volte.

A chiamare i soccorsi, i vicini di casa e il marito, sposato nel 2018, preoccupati per le grida in strada. Quando sono arrivati i volontari della pubblica assistenza e i medici del 118, però, purtroppo per la donna non c'era più niente da fare.

Alberto Scagni è stato fermato poco lontano dal luogo del delitto e portato in Questura: soffrirebbe di problemi psicofisici.

Quella di ieri sera non era la prima lite tra Alice e il fratello Alberto: l'uomo, disoccupato, aveva già discusso in passato animatamente con la sorella, e i rapporti erano tesi.