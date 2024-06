Uccise il vicino di casa, condannato a due anni e 20 giorni

Due anni e venti giorni per eccesso colposo in omicidio colposo. È la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Angela Nutini dopo il processo con rito abbreviato a Sergio Frisinghelli, l'uomo che lo scorso agosto uccise il suo vicino di casa Alessio Grana a Santa Margherita, accoltellandolo.

Il pm Luca Scorza Azzarà aveva chiesto la condanna a 9 anni e 4 mesi. Frisinghelli è uscito dall'aula piangendo. Frisinghelli a ottobre aveva chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Frisinghelli ha ucciso Grana dopo che il 35enne si era presentato alla sua porta urlando e colpendola con un mattarello di grosse dimensioni.

Quando il 58enne ha aperto, Grana ha colpito anche lui e allora Frisinghelli lo ha pugnalato per due volte con un coltello da caccia con una lama di 14 centimetri, che teneva su un mobile nei pressi della porta. A quel punto il 35enne si è trascinato fin sul portone di casa, dove è morto.

A chiamare i soccorsi e a dichiarare da subito di essere stato lui l'uccisore, lo stesso Frisinghelli.