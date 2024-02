Presunto omicida ricercato, arrestato in A10 dalla polizia stradale

La polizia stradale di Genova ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di omicidio volontario con l'uso di armi da fuoco compiuto nel 2021.

G.S., 39 anni, residente a Marsiglia, è stato fermato dagli agenti di polizia ieri, mercoledì 14 febbraio, in A10 all'altezza del Km 5 in direzione Genova. Il ricercato viaggiava a bordo di un'auto con targa francese.

Da accertamenti è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo per delitti avvenuti in Francia tre anni fa. Finito in manette, è stato portato nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.