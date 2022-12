Olio sull'asfalto, incidenti, semafori non funzionanti, code: disagi al traffico in città

Mattinata di disagi sulle strade genovesi: tra via Cavallotti, via Caprera, via Orsini e via Pisa si segnalano impianti semaforici non funzionanti dalle 6, dunque è necessario fare attenzione se si transita per quelle strade. Dalle 7,30, problemi anche con il semaforo di piazza Sturla che è rimasto lampeggiante.

Intorno alle 7,40 incidente con investimento di una ragazza in lungobisagno Dalmazia: sul posto tutti i soccorsi del caso, con inevitabili conseguenze sul traffico.

Diversi disagi anche in zona elicoidale - poco prima della sopraelevata - direzione terminal porto, con rallentamenti per mancato assorbimento della viabilità portuale.

Per finire, verso le 8,30, perdita di olio sull'asfalto tra via Pieragostini e via Perlasca: la polizia locale consiglia la massima attenzione.