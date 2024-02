Copiosa perdita di olio in strada, code e disagi

La mattinata di venerdì 9 febbraio 2024 si è aperta con rallentamenti e code tra Dinegro e Sampierdarena. All'origine dei problemi una copiosa perdita di olio, forse di un mezzo pesante, su diverse vie delle due zone.

La polizia locale è intervenuta con le proprie pattuglie e ha segnalato la dispersione della sostanza oleosa, intorno alle ore 6, da via Buozzi a piazza Vittorio Veneto, passando per via Milano, via di Francia e via Buranello. In corso le operazioni di bonifica.

Problemi, a inizio giornata, anche in autostrada a causa di un incidente tra un furgoncino e un'automobile sulla A12 tra lo svincolo per la A7.

