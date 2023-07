Ocean Race, Bucci: "600mila presenze tra tutti gli eventi, sfida vinta"

Il sindaco Marco Bucci canta vittoria a proposito delle presenze legate all'Ocean Race: "Abbiamo ampiamente superato l'obiettivo delle 300mila persone agli eventi strettamente legati alla manifestazione - ha detto oggi, martedì pomeriggio, a margine del consiglio comunale -. Se consideriamo, invece, tutti gli eventi proposti a Genova nei dieci giorni della kermesse, arriviamo a 600mila presenze. Farlo al Waterfont e non al Porto Antico è stata una sfida e l'abbiamo vinta".

I dati ufficiali verranno illustrati il prossimo 19 luglio nel corso di una commissione a cui saranno presenti lo stesso primo cittadino e il suo vice, Pietro Piciocchi. Ma il numero più atteso - comunicato oggi dal sindaco - era proprio quello delle presenze, visto che in molti avevano notato le aree dell'Ocean Live Park semi deserte, a eccezione dell'ultimo fine settimana.

Sembrerebbe invece che le aspettative siano state superate anche e soprattutto grazie agli eventi collaterali organizzati in città, come i 45mila partecipanti annunciati dalla Regione per il concertone gratuito del Tezenis Summer Festival, venerdì sera in piazza della Vittoria, le tante persone che hanno assistito alla partenza del giro del mondo della Vespucci, corredata dal sorvolo delle Frecce tricolore, sabato, e i molti giovani che hanno ballato alla Dance parade, domenica, per le vie della città.

Il dato dei 600mila partecipanti complessivi, dunque, che in Comune precisano riferirsi al conteggio delle presenze ai vari appuntamenti, con la possibilità ben più che remota che una persona possa aver partecipato a più momenti e sia quindi stata conteggiata più volte, è destinato a far discutere parecchio nelle prossime ore.