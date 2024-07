Case popolari occupate abusivamente: 75 sgomberi da inizio anno

Controlli e accertamenti della Polizia locale sulle occupazioni abusive degli immobili di Arte. Da inizio anno sono stati 75 gli sgomberi nelle case popolari, un trend che sembra crescente rispetto ai dati finali del 2022 (85 a fine anno) e del 2023 (86 nel corso dell'anno solare).

Nei giorni scorsi il reparto sicurezza urbana - nucleo antidegrado è intervenuto, in sinergia con la direzione Politiche della casa, in via Novella, nel quartiere di Ca’ Nova sulle alture di Pra’. Qui erano state infatti segnalate alcune occupazioni abusive e gli accertamenti urgenti si sono concentrati su tre alloggi: due risultavano al momento privi di inquilini e per questo sono stati chiusi con l'utilizzo di una lamiera dagli operai specializzati. Il terzo è stato invece sgomberato. All'interno c'erano quattro persone straniere che sono state allontanate perché abusive e denunciate.

"Il lavoro congiunto tra Polizia locale e direzione Politiche della casa è fondamentale per la tutela della legalità e dei titolari di assegnazione di un alloggio popolare - spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - purtroppo, negli anni, in alcuni quartieri popolari, come il Cep, si è assistito al fenomeno delle occupazioni abusive che ha fatto sentire i residenti insicuri e abbandonati dalle istituzioni. Prevenire il fenomeno, contrastarlo con interventi mirati su segnalazione è importante per garantire il diritto alla casa a quei nuclei familiari fragili che legittimamente ne hanno titolarità".

"Sebbene il fenomeno delle occupazioni abusive non abbia dimensioni di grandi numeri come in altre città italiane - commenta il consigliere delegato alle Politiche della casa Valeriano Vacalebre - è necessario mantenere alta l’attenzione per garantire ai legittimi titolari l’alloggio assegnato. Come amministrazione siamo impegnati nell’implementazione del numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, elevandone gli standard abitative, a partire dall’efficientamento energetico. La tutela di chi legittimamente ha diritto a un alloggio popolare, contrastando l’abusivismo, deve andare di pari passo con le operazioni di rigenerazione urbana a salvaguardia della tutela sociale".

