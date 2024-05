Occupa una casa popolare e fabbrica un cavo per rubare l'energia elettrica

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai cararbinieri per occupazione abusiva di un alloggio di proprietà di Arte. È successo in via Sertoli, a Molassana.

I militari lo hanno sorpreso nell'ambito di un controllo effettuato per le specifiche occupazioni degli appartamenti comunali: arrivati alla porta dell'alloggio, si sono subito accorti che non era vuoto.

Il 36enne, di origine bosniaca, per di più si era fabbricato artigianalmente un cavo per allacciarsi abusivamente alla rete elettrica del condominio. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato anche per furto aggravato.