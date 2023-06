Occupa appartamento a Castelletto e si collega al contatore del condominio

Senza averne diritto, ha occupato abusivamente un appartamento sito in via Ambrogio Spinola a Castelletto, allacciandosi illegalmente al quadro elettrico dell'edificio. La donna, una 30enne cubana gravata da pregiudizi di polizia, è stata denunciata in stato di libertà per invasione di terreni o edifici e furto aggravato.

Il provvedimento è scattato nel corso di un servizio rivolto alla prevenzione dell'occupazione abusiva di appartamenti di proprietà dell'Arte, svolto dai carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali.

I militari hanno svolto il controllo in collaborazione con personale di Enel Distribuzione, scoprendo allaccio e occupazione abusiva.