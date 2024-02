Prolungamento metro: le modifiche alla viabilità per il nuovo viadotto a Certosa

Modifiche alla viabilità per circa un mese a Certosa, nell'ambito dei lavori per il prolungamento della metropolitana nella tratta Brin-Canepari. Dovranno essere infatti realizzate le opere fondazionali del nuovo viadotto.

Stabilite, quindi, le seguenti modifiche dalle ore 7 del 28 febbraio fino alle 19 del 26 marzo.

Via Ariosto - tratto tra intersezione con via Brin e intersezione con via Persio

Doppio senso di circolazione a senso unico alternato nel tratto prossimo all’intersezione con via Brin regolato da movieri nella fascia oraria 7.30/17.30 nei giorni lavorativi e a vista nei restanti giorni e fasce orarie con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la strada in direzione ponente - levante.

Divieto di circolazione pedonale sul marciapiede lato monte.

Limite max di velocità di 30 km/h.

Via Brin - tratto tra intersezione con via Canepari e via Ariosto

Divieto di circolazione pedonale sul marciapiede lato monte

Via Aulo Persio

Limite max di velocità di 30 km/h.

Senso unico di marcia per la direzione monte-mare; all’intersezione con via Ariosto è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

Sottopasso via San Bartolomeo della Certosa

Divieto di transito veicolare e pedonale

Via San Bartolomeo della Certosa - tratto tra sottopasso ferroviario e via Canepari

Limite max di velocità di 30 km/h

Divieto di circolazione, fatta eccezione per i mezzi diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate

Senso unico alternato regolato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il segmento stradale in direzione levante - ponente.

Eventuali accessi e/o uscite dai varchi carrabili di cantiere saranno gestiti da movieri.

