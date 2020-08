Nuovo Ponte, Toninelli: «Niente da festeggiare ma lo Stato ritorna a testa alta»

Anche l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in visita al Nuovo Ponte di Genova. Accolto da uno striscione con parole di ringraziamento per lui e il premier Conte, Toninelli ha risposto alle domande di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle.

«Oggi non c'è niente da festeggiare, siamo qui ad onorare la sofferenza delle famiglie e le persone che sono morte. Anche se lo abbiamo rifatto bene, questo ponte non doveva essere ricostruito, doveva essere manutenuto da chi invece ha continuato a incassare i soldi dei pedaggi e se ne è bellamente fottuto di fare quello che doveva fare per contratto».

«Lo Stato ha reagito bene e a testa alta, nonostante gli sciacalli che ci attaccavano ma questo deve essere l'ultimo ponte che cade, perché uno Stato a testa alta è uno Stato che non fa crollare i ponti e non dà le concessioni a della gentaglia che se li è gestiti per troppo tempo, diventando troppo ricco».