Nuovo Gaslini, i primi lavori toglieranno parcheggi: modifiche viabilità e recupero posti auto

Il cantiere del "padiglione zero" del nuovo ospedale pediatrico Gaslini comporterà alcuni disagi per gli automobilisti tra cui modifiche alla viabilità e la rinuncia - seppur temporanea - ad alcuni parcheggi, che verranno comunque recuperati in altro luogo.

"Sappiamo bene che sarà un cantiere impattante, lungo e che ci vorranno anni. Tutto questo stravolgerà la viabilità di Quarto" commenta Nicholas Gandolfo (Liguria al Centro) chiedendo alla giunta di fare il punto della situazione.

I lavori propedeutici inizieranno tra qualche giorno, in particolare tra il 16 e il 22 febbraio, con la realizzazione di un senso alternato regolato da semaforo nel tratto di via Redipuglia tra largo Francesco Cattanei e l’ingresso all’ospedale di largo Paolo Tolentino, attivato per i mezzi pesanti diretti al cantiere.

Le modifiche alla circolazione previste comporteranno però anche la temporanea eliminazione di alcuni parcheggi lungo via Redipuglia e nelle aree interne all'ospedale: "Ipotizziamo - spiega l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - che i posti auto temporaneamente persi in via Redipuglia saranno compensati da altrettanti parcheggi nelle aree dell’ex ospedale Psichiatrico di Quarto, in spazi messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti e in altri spazi messi a disposizione da Arte. Ci saranno 65 nuovi stalli anche da dedicare ai lavoratori".

Tra le novità in vista del cantiere, la volontà del Comune di intensificare il trasporto pubblico locale per i dipendenti, con un ulteriore sconto sull'abbonamento annuale: "Domani - conclude Campora - ci sarà un ulteriore incontro in cui saranno affrontate tutte le modalità in modo più preciso. Il cantiere avrà un certo impatto in ogni caso, per questo abbiamo avviato un rapporto continuo con la direzione dell'ospedale, gli uffici Mobilità e il Municipio".

Tra le altre cose, la giunta si è impegnata a informare i cittadini settimanalmente con possibili momenti di incontro con i dipendenti e con il Municipio.