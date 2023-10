Nuovo Gaslini, cantiere al via: progetto, costi e durata dei lavori

Contratto firmato e lavori al via a Sturla per la costruzione del nuovo padiglione dell'ospedale Gaslini. Si tratta di lavori che andranno avanti fino al 2026 e che sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di impresa Cmb/ Mieci/Arcoservizi, la prima pietra verrà posata ad aprile, nel frattempo saranno demoliti i padiglioni 7 e 8. Ma non solo, perché successivamente, a partire dal 2026, saranno ristrutturati altri cinque padiglioni, lavori che dureranno tre anni e mezzo. Il costo dei lavori ammonta a un totale di circa 180,7 milioni di euro, di cui 50,29 milioni di risorse pubbliche (compresi 10 milioni dal Pnrr) e 130,45 milioni di risorse private, grazie a un partenariato pubblico-privato con la concessionaria Zena project, per una durata stimata complessiva dei cantieri di sei anni e mezzo. La durata della concessione, invece, è fissata in 22 anni, per un valore complessivo del contratto di oltre 546 milioni, comprensivi di gestione, fornitura dell'energia elettrica del Padiglione Zero per 19 anni e facility management.

Il nuovo padiglione zero

Il padiglione zero nascerà in tre anni e accentrerà tutte le funzioni di emergenza-urgenza, a elevata intensità assistenziale e chirurgica per i bambini, le future mamme e le famiglie, garantendo massima efficienza operativa e un’ottima qualità assistenziale. Qui avranno sede infatti: un’area di emergenza-urgenza correlata funzionalmente all’area ospedaliera dei servizi di diagnosi; 12 sale operatorie (di cui 3 ibride); 8 sale travaglio/parto (di cui una attrezzata per il parto in acqua); 70 posti letto nelle aree di terapia intensiva e subintensiva pediatrica e neonatale; 130 posti letto nell’area ospedaliera delle degenze ordinarie (chirurgiche pediatriche e materno-infantili). I posti letto complessivi per la sede genovese del Gaslini saranno 493.

Gli altri lavori

L’opera proseguirà con una seconda fase di ristrutturazione dei Padiglioni 6, 17 e 18, della durata di circa 18 mesi, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa dell’area medica, emato-oncologica, delle neuroscienze e dell’assistenza territoriale, con la creazione di nuovi ambienti in cui tecnologia, ricerca e assistenza clinica si integrano tra loro, per il benessere dei piccoli pazienti. Nei successivi due anni partiranno anche la terza e la quarta fase: il padiglione 15 sarà completamente dedicato alla ricerca, con la collocazione di tutti i laboratori in un unico edificio, mentre nel pad. 16 troveranno sede le attività a bassa intensità (Riabilitazione e Ospedale di Comunità). Successivamente, verranno potenziati i servizi complementari di ricerca, formazione, accoglienza, asilo e nido aziendale, delle piccole superfici di vendita e degli spazi per le associazioni di volontariato. La fase esecutiva, che avrà dunque una durata complessiva di circa sei anni e mezzo, prevede anche una riorganizzazione funzionale dell’intero sedime ospedaliero e delle sue aree verdi, e si articolerà su un’architettura flessibile, piacevole e sicura, progettata seguendo i principali protocolli di sostenibilità ambientale. Al termine della costruzione del Padiglione Zero partiranno anche i servizi manutentivi, comprensivi della fornitura dei vettori energetici, con una concessione della durata effettiva di 22 anni.

Il direttore generale del Gaslini Renato Botti ha parlato di "giornata storica", durante i lavori le attività già esistenti saranno garantite: "Non sarà facile e ci sarà qualche disagio - ha detto ancora Botti - ma cercheremo di limitarli il più possibile". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha aggiunto: "Parte una nuova sfida che, nel rispetto della tradizione, guarda al futuro e all’innovazione dell’Istituto, da 85 anni punto di riferimento assoluto per la cura, la ricerca e la medicina pediatrica a livello internazionale". Per il sindaco di Genova Marco Bucci è "una notizia straordinaria e una grande occasione di crescita per tutta la città. Un progetto che non rappresenta solo un semplice ammodernamento di strutture già esistenti, ma che contribuirà a uno sviluppo urbanistico avveniristico e al contempo sostenibile".

Viabilità e posteggi

Nelle scorse settimane erano approdate in consiglio municipale le preoccupazioni di alcuni residenti della zona sull'impatto del cantiere su viabilità e posteggi. Dal dibattito in aula erano emerse possibili alternative legate a spazi dell'ex ospedale psichiatrico. In fase di presentazione è stato spiegato che la viabilità nelle zone circostanti l’ospedale non sarà modificata fino alla fine di dicembre 2023. La prima modifica avverrà a partire da gennaio 2024 quando, al fine di consentire il transito dei mezzi per l’approvvigionamento dei materiali di cantiere, la viabilità potrebbe essere modificata in via Redipuglia, ma limitatamente al tratto che va da Largo Francesco Cattanei all'ingresso dell’Ospedale. In corso di valutazione con Polizia Locale e Uffici Tecnici del Comune di Genova due alternative: percorrere via Redipuglia in senso alternato o a doppio senso, le modifiche saranno tempestivamente comunicate grazie a canali di comunicazione dedicati. Tali modifiche sulla viabilità potranno portare all’eliminazione di alcuni parcheggi, che potranno variare a seconda delle indicazioni ricevute dalla Polizia Locale. Tuttavia, “per salvaguardare il numero di posti auto oggi disponibili ed evitare possibili disagi a residenti, operatori dell’ospedale e utenti - ha rassicurato l’ingegner Bruno Urbina – il Gaslini ha avviato le necessarie interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti e A.R.T.E. Genova per ottenere la disponibilità, all’interno delle aree di proprietà comprese nell’ex Ospedale di Quarto, di posti auto a compensazione di quelli pubblici che verranno temporaneamente soppressi a causa dei lavori per il nuovo ospedale”.