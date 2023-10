Nuovo Gaslini, cantiere al via: progetto, costi e durata dei lavori

Contratto firmato e lavori al via a Sturla per la costruzione del nuovo padiglione dell'ospedale Gaslini. Si tratta di lavori che andranno avanti fino al 2026 e che sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di impresa Cmb/ Mieci/Arcoservizi, la prima pietra verrà posata ad aprile, nel frattempo saranno demoliti i padiglioni 7 e 8. Ma non solo, perché successivamente, a partire dal 2026, saranno ristrutturati altri cinque padiglioni, lavori che dureranno tre anni e mezzo. Il costo dei lavori ammonta a un totale di circa 180,7 milioni di euro, di cui 50,29 milioni di risorse pubbliche (compresi 10 milioni dal Pnrr) e 130,45 milioni di risorse private, grazie a un partenariato pubblico-privato con la concessionaria Zena project, per una durata stimata complessiva dei cantieri di sei anni e mezzo. La durata della concessione, invece, è fissata in 22 anni, per un valore complessivo del contratto di oltre 546 milioni, comprensivi di gestione, fornitura dell'energia elettrica del Padiglione Zero per 19 anni e facility management.

Fra sei anni e mezzo, quindi, i padiglioni del nuovo Gaslini saranno organizzati per intensità di cura e ricerca. I posti letto complessivi saranno 493, una quarantina in più rispetto a ora. Coinvolti nella ristrutturazione i padiglioni 6, 15, 16, 17 e 18 con l'obiettivo di migliorare l'efficienza organizzativa dell'area medica, emato-oncologica, delle neuroscienze e dell'assistenza territoriale. Un padiglione (15) sarà interamente dedicato alla ricerca mentre un altro (16) ospiterà le attività a bassa intensità (riabilitazione e ospedale di comunità). Previsti anche spazi per le associazioni.

Il direttore generale del Gaslini Renato Botti ha parlato di "giornata storica", durante i lavori le attività già esistenti saranno garantite: "Non sarà facile e ci sarà qualche disagio - ha detto ancora Botti - ma cercheremo di limitarli il più possibile". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha aggiunto: "Parte una nuova sfida che, nel rispetto della tradizione, guarda al futuro e all’innovazione dell’Istituto, da 85 anni punto di riferimento assoluto per la cura, la ricerca e la medicina pediatrica a livello internazionale". Per il sindaco di Genova Marco Bucci è "una notizia straordinaria e una grande occasione di crescita per tutta la città. Un progetto che non rappresenta solo un semplice ammodernamento di strutture già esistenti, ma che contribuirà a uno sviluppo urbanistico avveniristico e al contempo sostenibile"

Nelle scorse settimane erano approdate in consiglio municipale le preoccupazioni di alcuni residenti della zona sull'impatto del cantiere su viabilità e posteggi. Dal dibattito in aula erano emerse possibili alternative legate a spazi dell'ex ospedale psichiatrico.