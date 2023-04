Gaslini, il privato gestirà per 19 anni il nuovo padiglione Zero

Quarantacinque giorni. Questo il tempo che avranno gli operatori economici per partecipare al bando di gara per la costruzione del 'Nuovo Gaslini'. Lunedì 17 aprile 2023 il cda dell'Istituto Giannina Gaslini ha deliberato di indire la: "Procedura aperta afferente all'affidamento della Concessione per l'ammodernamento della struttura ospedaliera dell'Irccs Gaslini, consistente nella realizzazione, ex novo, di un padiglione ospedaliero, la manutenzione straordinaria/rifunzionalizzazione di altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e a servizi complementari nel sedime dell'ospedale e la gestione dei servizi di hard facility management, compresa la fornitura dei vettori energetici".

La procedura prevede che l'aggiudicazione della Gara avvenga con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è prevista per il 20 aprile 2023 e il promotore godrà del diritto di prelazione.

"La realizzazione di un nuovo padiglione (padiglione Zero) e la ristrutturazione dei padiglioni esistenti hanno un valore finanziario complessivo di circa 178,5 milioni di euro di cui 50,3 milioni, pari al 28% dell'onere complessivo, fino ad oggi sono stati reperiti attraverso finanziamenti di parte pubblica senza obbligo di restituzione - spiega il direttore generale del Gaslini, Renato Botti -. Ne fanno parte i 20 milioni di euro già deliberati dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, a cui si sommano i 8,4 milioni di Pnrr-Pnc, i 6,5 milioni ex legge 67/88, i 1,8 milioni assegnati da Regione Liguria successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e il resto proviene da alienazioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto e altri finanziamenti statali.

"La rimanente quota di oneri - conclude Botti -, pari a 128,2 milioni di euro è coperta da finanziamento privato, la cui remunerazione avverrà con canone concessorio, che impegnerà l'Istituto per 19 anni. La durata della Concessione sarà di 22 anni e il valore stimato della Concessione al netto dell'Iva per il periodo previsto sarà di 543,35 milioni di euro".

Il percorso che ha portato al 'Nuovo Gaslini'

A seguito dell'avviso pubblico, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto Gaslini il 21 febbraio 2022, e delle tre proposte pervenute il 31 agosto dello stesso anno, al termine della procedura comparativa, è stata individuata come preferibile dal cda dell'Istituto l'offerta del raggruppamento temporaneo di impresa capitanato da Cmb (Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi), che costituirà base di gara.

L'operazione portata avanti dall'Istituto Giannina Gaslini, che si configura come Partenariato Pubblico Privato a iniziativa pubblica (Ppp), è stata individuata come soluzione contrattuale capace non solo di integrare le risorse pubbliche, ma anche di ridurre rischi critici quali maggiori costi, maggiori tempi di realizzazione, oltre che interferenze tra cantiere e continuità clinica.

La Fondazione Gerolamo Gaslini, presieduta da monsignor Marco Tasca, vescovo di Genova, ha garantito il massimo supporto con due successivi finanziamenti di complessivi 20 milioni di euro in conto capitale, al fine di aumentare la percentuale di finanziamento a fondo perduto, e diminuire così l'onere del canone concessori, che l'Istituto Giannina Gaslini dovrà corrispondere a decorrere dalla consegna del 'Padiglione Zero', prevista entro giugno 2026.

Il Gaslini del futuro: una città della salute

Il policlinico, che nascerà dalla complessa trasformazione in atto, è pensato come una città della salute. Sarà raggiunta maggiore efficienza di gestione delle attività sanitarie, grazie a un unico polo integrato (Padiglioni Zero, 15, 16, 17, 18), che ovvia all'attuale frammentazione dei servizi sanitari in più edifici. L'organizzazione funzionale si fonda sulla separazione dei percorsi, con il duplice obiettivo di migliorare l'efficienza nell'impiego del personale sanitario e nell'erogazione delle prestazioni al paziente.

Un ospedale che avrà così la possibilità, nella seconda fase dell'intervento, di aprirsi agli studenti con un Campus Universitario, e al quartiere con un asilo aziendale e spazi per lo sport, attraverso la riqualificazione di spazi interni alla cittadella ospedaliera e la successiva realizzazione di una foresteria per le famiglie e gli studenti. Il Gaslini ha già definito i tempi dell'operazione: via al cantiere entro l'estate del 2023 e 'Padiglione Zero' pronto entro giugno 2026. Da tale data l'aggiudicatario gestirà i servizi (energetici e di manutenzione) per 19 anni.