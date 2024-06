Nuovo centro Sogegross, gli interventi previsti: in arrivo anche un nuovo parcheggio e un'area cani

Il cantiere di via Polonio, a Bolzaneto, che sta provocando problemi alla viabilità (ma che dovrebbe essere smantellato entro una settimana) è legato alla creazione di un nuovo centro logistico della società Sogegross: a farlo sapere, in consiglio comunale, l'assessore allo Sviluppo Economico Mario Mascia. I lavori, che si concluderanno nella loro totalità entro la fine del 2025, porteranno anche un nuovo parcheggio e un'area cani.

Gli interventi riguardano, in sintesi, la realizzazione di un nuovo edificio produttivo con funzioni logistiche, la sistemazione dei piazzali pertinenti, la messa in sicurezza del muro di contenimento dell’area a monte, interventi per la raccolta e al convogliamento delle acque, anche provenienti dalla zona di monte, la realizzazione di una rotatoria di adeguamento dell’asse viario di via Polonio in corrispondenza dell’accesso al lotto.

E poi anche la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso (12 posti auto) e relativo verde di arredo, a margine di via Polonio, la sistemazione di un’area a verde pubblico attrezzato, a margine di via Polonio, destinata a funzioni ricreative/associative e in parte a sgambatura cani, la sistemazione di un’area a verde a valenza naturalistica, accessibile da passo Barabini.

"Il termine dei lavori - dice Mascia - in ragione della particolare complessità delle opere nonché dell’estensione dell’intervento, è ipotizzabile entro la fine del 2025.