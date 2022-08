Attivato nuovo ascensore nella stazione di Sestri Levante

Nella stazione ferroviaria di Sestri Levante è stato attivato un nuovo ascensore per rendere più agevole l’accesso ai treni per tutti i viaggiatori.

Con un investimento di 200mila euro e in linea con il cronoprogramma, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) ha attivato l'impianto in sostituzione della pedana elevatrice per collegare il marciapiede del binario 1 al sottopasso.

L’ascensore è dotato di un avanzato sistema di videosorveglianza, di gestione e telecontrollo che consente di elaborare in tempo reale eventuali malfunzionamenti o blocchi dell’impianto, permettendo agli operatori dedicati al controllo degli impianti di intervenire anche da remoto. Il telecontrollo rende, inoltre, possibile un maggior utilizzo quotidiano dell’impianto, che sarà a disposizione dei viaggiatori fino a mezzanotte e mezza.

L’attivazione del nuovo ascensore rientra nel più ampio progetto di restyling e accessibilità della stazione di Sestri Levante per un investimento complessivo da parte di Rete Ferroviaria Italiana di oltre 3 milioni di euro e che si sommano ai 26 milioni di euro messi in campo per tutte le stazioni delle Cinque Terre.