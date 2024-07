Nuovo arresto per Toti: "Finanziamento illecito" per la vicenda di Esselunga

Nuova misura cautelare per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, già agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione.

Questa volta l'accusa rivolta a Toti è legata al tema dei presunti finanziamenti illeciti. In particolare, si parla di violazione alla legge sul finanziamento di partiti in relazione a 50mila euro che sarebbero stati versati sottobanco da Esselunga alla tv Primocanale per uno spot elettorale. Sotto la lente degli inquirenti erano finite le pubblicità per le elezioni comunali del 2022, poi vinte dall'attuale sindaco Marco Bucci (non indagato). Lo spot oggetto delle indagini, proiettato su Terrazza Colombo, era in favore della Lista Toti per Bucci.

Il presidente della Regione è dunque destinatario di una nuova misura cautelare agli arresti domiciliari. Alla luce di questi ultimi fatti, i suoi colloqui sarebbero sospesi in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Per lo stesso reato risultano indagati anche Matteo Cozzani, l'ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada.

La notizia arriva proprio nel giorno della manifestazione organizzata dai progressisti per chiedere le dimissioni di Toti, alle 17,30 in piazza De Ferrari.