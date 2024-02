Parcheggio pubblico con 120 posti e sala polivalente nell'area ex ospedale di Santa Margherita Ligure

Nell'area dell'ex ospedale di Santa Margherita Ligure, in via Fratelli Arpe, sorgerà un parcheggio pubblico 120 posti e due sale polivalenti. I lavori inizieranno dopo l'estate.

È stata infatti firmata la convenzione tra il Comune di Santa Margherita Ligure e la società Il Mondo srl, proprietaria dell’immobile dell’ex ospedale. L’atto cristallizza l’impegno del privato di realizzare, nell’ambito della rigenerazione urbana dell’area acquistata da Arte, una serie di opere a sue spese in favore della città.

Pertanto Santa Margherita Ligure come stabilito dal consiglio comunale avrà un parcheggio con 120 posti (per una superficie minima di 4772 mq) al piano inferiore del complesso collegato con via Fratelli Arpe da scale e ascensori; una grande sala polivalente con destinazione pubblica (per una superficie minima di 1291 mq) attrezzato da 500 posti minimo e con affaccio su via Fratelli Arpe; un'ulteriore sala polivalente con destinazione pubblica da almeno 100 posti collegata alla precedente. In più tutti i servizi pubblici come una hall, servizi igienici e un ampio locale di servizio.

"Centoventi parcheggi in struttura consentiranno di togliere molte macchine dalla strada - dichiara il Sindaco Paolo Donadoni - quindi si potrà ampliare sensibilmente l'area pedonale esistente. Realizzare una grande sala eventi in città, che possa aiutare il turismo congressuale e fornire uno spazio pubblico polivalente per manifestazioni ed eventi cittadini, consentirà di destagionalizzare gli eventi. Adesso abbiamo sottoscritto la convenzione che definisce gli obblighi dell’operatore privato. È stato un lavoro lungo e paziente ma che sta dando i suoi frutti".