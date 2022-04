Peste suina, cinque nuovi casi di cui uno in Liguria

Il lockdown di boschi e sentieri è terminato con l'inizio del mese di aprile nell'ambito dell'emergenza peste suina, continuano invece i ritrovamenti di carcasse infette, salgono infatti a 88 le positività accertate nella 'zona di protezione II': 55 per ritrovamenti in Piemonte e 33 in Liguria.

Quattro casi sono stati riscontrati dall'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in provincia di Alessandria: due a Molare (quattro i positivi da quando è iniziata l’emergenza), uno a Ovada (ottava positività) e Silvano d’Orba (terza), un caso invece nel genovese a Ronco Scrivia, il sesto dall'inizio dell'emergenza.

Casi peste suina tra Liguria in Liguria e Piemonte

Per quello che riguarda la nostra regione carcasse infette sono state individuate a: Busalla (1), Campo Ligure (5), Campomorone (1), Genova (1), Isola del Cantone (5), Mignanego (5), Ronco Scrivia (6), Rossiglione (9).

In Piemonte, invece, i ritrovamenti sono avvenuti nei seguenti comuni. Arquata Scrivia (7), Bosio (2), Casaleggio Boiro (1), Castelletto d'Orba (3), Fraconalto (2), Gavi (3), Lerma (5), Molare (4), Montaldeo (2), Mornese (1), Ovada (8), Prasco (1), Rocca Grimalda (1), Serravalle Scrivia (1), Silvano d'Orba (3), Tagliolo Monferrato (3), Voltaggio (8).